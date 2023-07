Tour de France 2023: En dépit du contexte, gendarmerie et police nationale ne changent rien à leur dispositif

Alors que le Tour quitte avec légèreté l’Espagne où l’ambiance était belle, l’arrivée en France se fait dans un contexte plus sensible, après plusieurs jours d’émeutes. @ASO/Aurélien Vialatte

La joie et la ferveur autour du Tour de France 2023, lancé depuis Bilbao en Espagne ce samedi 1er juillet contrastaient avec les émeutes en France, consécutive à la mort du jeune Nahel. Dans le cortège des véhicules de la course, gendarmes et policiers tiennent une place importante, les premiers notamment présents au coeur de la caravane, les autres assurants la sécurité autour de l’événement. Au jour de rejoindre la France, le contexte sensible peut-il être de nature à modifier leurs dispositifs communs ? Aucunement ont répondu les uns et les autres, à la rédaction de Sportune.

Police nationale et gendarmerie mobilisés pour la sécurité autour du Tour de France 2023

Pour la police nationale, la mission d’assurer l’avant et l’arrière du Tour de France, notamment de sécuriser le défilé des véhicules publicitaire reste la même. Les forces en présence également. Ni plus non moins que prévu au départ. Quant à la gendarmerie, elle se scinde entre les équipes de la caravane, au nombre de 12 femmes et hommes pour 4 véhicules dans la caravane. Et celles mobilisées, le plus souvent sur des motos, pour veiller aux 176 coureurs. Ou ce qu’il en reste au jour pour eux de traverser la frontière entre l’Espagne et la France, avec une arrivée prévue ce lundi, dans la ville de Bayonne.