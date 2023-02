Open 13 Provence 2023: Les primes (prize money) du tournoi marseillais

Après avoir gagné à Montpellier, Jannik Sinner sera à Marseille, pour la conquête de l’Open 13 Provence 2023.

Après Montpellier, direction Marseille, pour le deuxième des cinq tournois estampillés ATP, organisés sur le territoire français. L’Open 13 Provence 2023 joue la continuité, notamment sur le tableau des têtes d’affiches, avec la présence annoncée de l’Italien, Jannik Sinner, vainqueur dans l’Hérault. Côté prize money, les sommes sont globalement les mêmes, puisque les deux formats sont de la catégorie ATP 250. A Marseille, toutefois, l’enveloppe est un peu plus épaisse.

Un prize money augmenté et une victoire qui vaut presque le double

L’organisation versera 707 510 euros au total de ses primes, à l’attention des joueurs du tableau simple et de ceux du double. Sachant qu’en simples, les battus du premier tour se consoleront avec un chèque de 7 585 euros garantis. C’est quasiment 19% de plus d’une édition à l’autre de l’Open 13 Provence. Et jusqu’à 84% de gains en plus, à celui qui succèdera au russe Andrey Rublev, au palmarès de cette édition. Ce dernier a empoché 58 470 euros, la saison dernière ; cette année son successeur revendique presque le double, à 107 610 euros qui lui sont promis.

De l’Open Sud à l’Open 13 Provence 2023, certains doublent la mise

L’Open 13 Provence 2023 débute ce lundi 20 février et s’étend toute la semaine, avec l’ultime explication fixée au dimanche 26. Côté joueurs annoncés, outre Sinner, le Norvégien Holger Rune, le Polonais Hubert Hurkacz; l’Australien Alex de Minaur ou le Bulgare Grigor Dimitrov seront tous de la partie.

Les primes de l’Open 13 Provence 2023

Simples messieurs :

1er tour = 7 585 €

8e de finale = 12 420 €

1/4 de finale = 21 385 €

1/2 finale = 36 905 €

Finaliste = 62 770 €

Vainqueur = 107 610 €

Doubles messieurs :

1er tour = 3 860 €

1/4 de finale = 6 560 €

1/2 finale = 11 730 €

Finaliste = 20 000 €

Vainqueur = 37 390 €