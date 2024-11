Les primes du Vendée Globe 2024

Le Vendée Globe 2024, c’est parti ce dimanche. @Yvan Zedda/Alea

Le Vendée Globe, considéré comme l’Everest des mers, attire les navigateurs les plus audacieux du monde entier. Mais qu’en est-il des récompenses financières pour ces marins intrépides qui bravent les océans pendant plus de deux mois ? Pour l’édition 2024, l’organisation maintient une enveloppe globale de 800 000 euros, identique à celle de 2020.

Un prize money à l’identique sur ce Vendée Globe 2024

Le vainqueur de cette course mythique empochera 200 000 euros, un montant inchangé depuis la précédente édition. Les récompenses décroissent ensuite progressivement : 140 000 euros pour le deuxième, 100 000 euros pour le troisième, jusqu’à 15 000 euros pour le dixième. Les skippers au-delà de la dixième place se partageront les 100 000 euros restants, selon des règles précises établies par l’organisation.

Au regard du coût et de la pratique et de la longueur des efforts, ces montants peuvent sembler modestes comparés à d’autres disciplines sportives, à commencer par les sports collectifs (football en tête) et même certains individuels (golf, tennis voire cyclisme). Armel Le Cléac’h, vainqueur en 2016, s’en était d’ailleurs ouvertement ému.

Une aventure et défi humain avant l’argent

Cependant, la victoire au Vendée Globe apporte bien plus qu’une simple récompense financière. Elle offre une notoriété considérable et des opportunités uniques. Les sponsors, séduits par la performance et la visibilité médiatique, sont souvent prêts à investir davantage dans les projets futurs des skippers.

Yannick Bestaven, vainqueur en 2020-2021, a par exemple pu lancer la construction d’un nouveau bateau grâce au soutien renforcé de son sponsor. De même, Armel Le Cléac’h et François Gabart ont pu concrétiser des projets ambitieux dans la catégorie Ultim après leurs victoires respectives.

Une aventure humaine avant tout

Malgré des gains relativement modestes, le Vendée Globe continue d’attirer les navigateurs les plus passionnés. Car au-delà de l’aspect financier, c’est avant tout le défi personnel, l’aventure humaine et la quête d’exploit qui motivent ces marins d’exception. Le Vendée Globe reste ainsi une course où la gloire et l’accomplissement personnel priment sur la fortune.

Les primes du Vendée Globe 2024

1er = 200 000 euros (200 000 € en 2020, 160 000 € en 2016)

2ème = 140 000 euros (140 000 € en 2020, 100 000 € en 2016)

3ème = 100 000 euros (100 000 € en 2020, 75 000 € en 2016)

4ème = 80 000 euros (80 000 € en 2020, 55 000 € en 2016)

5ème = 50 000 euros (50 000 € en 2020, 40 000 € en 2016)

6ème = 40 000 euros (40 000 € en 2020, 30 000 € en 2016)

7ème = 30 000 euros (30 000 € en 2020, 25 000 € en 2016)

8ème = 25 000 euros (25 000 € en 2020, 20 000 € en 2016)

9ème = 20 000 euros (20 000 € en 2020, 15 000 € en 2016)