Masters Next Gen 2023: Les primes (prize money) du Next Gen ATP 2023

Arhtur Fils dispute les Masters Next Gen 2023 en Arabie saoudite.

Les Masters Next Gen 2023 est un tournoi de tennis annuel réservé aux huit meilleurs joueurs de moins de 21 ans de la saison. Cette année, le format se déroule sur cinq jours au stade King Abdullah Sports City de Djeddah, en Arabie saoudite. Comme pour les finales ATP Tour à Turin, le tableau de la compétition comprend deux groupes round-robin, suivis des demi-finales et de la finale. L’épreuve se déroule sur un terrain en simple.

Un prize money total de 2 M$ pour le Next Gen ATP 2023

Si l’ATP n’attribue pas de points au classement, l’argent des prix est abondant. En 2023, la dotation totale des finales ATP Next Gen s’élève à 2 000 000 dollars, en hausse de 42,86 % par rapport à 2022. Bien sûr, cela fait quelque peu pâle figure par rapport aux prix offerts aux finales ATP Nitto, mais si un joueur parvient à traverser le tournoi sans défaite, il repartira avec 514 000 dollars, ce qui est légèrement supérieur au salaire moyen d’une personne de moins de 21 ans.

Fils et Van Assche pour représenter la France

Pour simple qualification, chaque joueur recevra une prime de participation de 150 000 dollars, et chaque victoire dans la phase de round-robin ajoutera 32 500 dollars à ce total. Avec Arthur Fils, 36e mondial, et Lucas Van Assche, 70e mondial, la France est doublement représentée en Arabie Saoudite, comme l’Italie qui compte Flavio Cobolli et Luca Nardi. Ces Masters Next Gen 2023 ont débuté ce lundi 28 novembre, ils vont se poursuivre jusqu’au 2 décembre.

Les primes des Masters Next Gen 2023

Remplaçant = 15 000 $

Participation au tableau final = 150 000 $

Victoire en phase de groupe = 32 500 $

Demi-finale = 113 500 $

Vainqueurs = 153 000 $

Vainqueur invaincu = 514 000 $