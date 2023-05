Les gains en carrière des 18 Français de Roland-Garros 2023

Gael Monfils, numéro 1 sur les primes des Français engagés à Roland-Garros 2023.

Dix-huit Français qualifiés ou invités dans le tableau final de Roland-Garros 2023. Par la force des choses, deux ont sauté d’entrée (Mannarino et Cazaux), dans des matchs 100% tricolores, un troisième (Grenier) s’est incliné face à Márton Fucsovics. Pour tous, le tournoi est l’assurance de gagner une prime minimale de 69 000 euros, comme l’équivalent d’une défaite au premier tour. C’est, selon nos observations à Sportune, presque autant que Giovanni Mpetshi Perricard dans toute sa carrière.

Plus de 62 M€ cumulés par les 18 Français de Roland-Garros 2023

Au total, le contingent des joueurs nationaux sur Roland-Garros 2023 cumule 66 819 101 dollars (62,38 M€), soit une moyenne pour chacun à 3 712 172 dollars (3,47 M€). Ugo Humbert, le 40e mondial, est celui qui s’en approche le plus. Les « anciens », que sont Gael Monfils et Richard Gasquet en ont plus de la moitié à une grosse vingtaine de millions de dollars chacun gagnés depuis leurs débuts sur le circuit professionnel du tennis ATP.

Jo-Wilfried Tsonga mène, mais Monfils et Gasquet s’en approchent

L’occasion leur est donnée à chacun de se rapprocher des 22 458 018 dollars de Jo-Wilfried Tsonga, le numéro un Français sur les primes gagnées, sachant que le vainqueur du tournoi individuel à la Porte d’Auteuil, empochera pour son titre 2,3 millions d’euros.

1. Gael Monfils = 21 039 648$

2. Richard Gasquet = 20 257 181 $

3. Benoit Paire = 10 117 884 $

4. Adrian Mannarino = 10 087 910 $

5. Lucas Pouille = 8 114 827 $

6. Ugo Humbert = 3 771 724 $

7. Corentin Moutet = 2 770 688 $

8. Quentin Halys = 2 211 687 $

9. Gregoire Barrere = 2 062 557 $

10. Arthur Rinderknech = 1 999 154 $

11. Hugo Gaston = 1 737 730 $

12. Constant Lestienne = 1 161 772 $

13. Alexandre Muller = 828 399 $

14. Hugo Grenier 682 369 $

15. Arthur Fils = 346 182 $

16. Luca Van Assche 330 187 $

17. Arthur Cazaux 256 002 $

18. Giovanni Mpetshi Perricard = 82 848 $