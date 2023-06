Iga Swiatek jouera pour Technifibre au moins 4 ans de plus

Nouveau contrat signé par Iga Swiatek avec son fournisseur raquettes, Tecnifibre.

Dans la foulée de son 4e sacre décroché sur la terre-battue de Roland-Garros, Iga Swiatek a prolongé son partenariat avec Tecnifibre pour quatre années supplémentaires, garantissant ainsi la collaboration jusqu’en 2026. La numéro un mondiale du tennis est sous contrat avec la marque française depuis le début de l’année 2021.

Iga Swiatek jouera pour Tecnifibre au moins jusqu’en 2026

« C’est génial de pouvoir jouer avec les produits Tecnifibre et de recevoir un tel soutien de la part des équipes, s’est-elle enthousiasmée. J’ai vraiment aimé ces dernières années et je suis sûre qu’on aura encore de nombreux succès à partager dans le futur », se réjouit la Polonaise de 22 ans par communiqué, elle qui a tapé ses toutes premières balles avec une raquette Tecnifibre. « C’est une immense fierté d’être la marque de cœur d’une telle championne. En tant que Players’ Company, la performance est notre leitmotiv et les athlètes sont au cœur de notre stratégie. Alors voir Iga dominer le circuit et remporter des Grands Chelems avec nos produits, c’est un véritable accomplissement pour tous les collaborateurs de la société et un message fort envoyé au marché », renchérit Nicolas Préault, le DG de Tecnifibre.

Habillée de la marque de Roger Federer sur les courts

Tecnifibre est le sponsor majeur de la joueuse polonaise qui compte aussi la marque On Running que développe notamment un certain Roger Federer, pour équipementier principal. Quant à Tecnifibre, la marque équipe également un autre ex-n°1 mondial en la personne de Daniil Medvedev.