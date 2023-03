Federer, sa marque de chaussures On recrute Iga Swiatek

Les meilleurs parlent aux meilleurs, la marque On de Roger Federer devient l’équipementier

Retraité du tennis depuis septembre dernier, Roger Federer se consacre désormais à ses activités d’homme d’affaires. On Running, marque suisse avec laquelle il a été le partenaire et dont il est désormais le copropriétaire, a officialisé la venue de deux ambassadeurs du monde de la balle jaune. La numéro un mondiale Iga Swiatek, ainsi que le jeune espoir américain Ben Shelton.

Iga Swiatek devient l’ambassadrice d’On Running, marque de Federer

C’est via ses réseaux sociaux qu’Iga Swiatek a annoncé la nouvelle. “Je suis ravie d’annoncer que je suis la première femme athlète de tennis à On”, a-t-elle écrit ce lundi. La joueuse de tennis polonaise aux trois titres du Grand Chelem quitte donc son ancien équipementier Asics, pour devenir ambassadrice mondial d’On Running, dont elle portera les vêtements et les chaussures de sport. Elle n’est pas la seule à faire la promotion du sponsor, copropriété de la légende suisse, puisque Ben Shelton, espoir du tennis américain de 20 ans, quart de finaliste de l’Open d’Australie, quitte New Balance et devient également partenaire de la marque.

Federer se félicite de la venue de Swiatek et Shelton

Suite à cette annonce, Roger Federer s’est exprimé et a encensé les deux nouvelles figures de proue du sponsor. “Iga et Ben représentent la prochaine génération de talents de classe mondiale. Les deux joueurs démontrent l’esprit de compétition d’On et incarnent les champions actuels et futurs de ce sport. Nous sommes heureux de les accueillir dans la famille On”, a-t-il déclaré. Reste à savoir s’ils marqueront autant l’histoire du tennis que le vainqueur de 20 titres du Grand Chelem.