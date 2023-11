Casper Ruud, la liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Casper Ruud a l’adhésion des marques pour le suivre dans sa carrière.

Casper Ruud, le joueur de tennis norvégien âgé de 24 ans, a connu une ascension linéaire et rapide sur le circuit professionnel ces dernières années. Non seulement il excelle sur le court avec un palmarès de 15,8 millions de dollars de gains en carrière ATP (14,6 M€), mais il a également réussi à nouer des partenariats lucratifs avec un certain nombre de sponsors qui soutiennent sa carrière.

Casper Ruud compte de nombreux sponsors pour le suivre

Parmi les commanditaires qui ont choisi de s’associer à lui, la liste est longue. Yonex, une entreprise japonaise spécialisée dans l’équipement de tennis, l’accompagne depuis le début en tant que fournisseur d’équipement. De plus, Ruud a conclu un partenariat avec The Arctic Group, une société qui se consacre à la recherche et au développement dans l’Arctique. Sa réputation grandissante a également attiré l’attention de Salmar, une entreprise norvégienne spécialisée dans l’élevage de saumons, et de Recharge Health, une entreprise qui offre des solutions de santé innovantes. En dehors du terrain, Ruud est devenu ambassadeur mondial pour Samsonite, leader dans le domaine des bagages et des accessoires de voyage.

Des partenaires commerciaux locaux pour le Norvégien

Mais les collaborations de Ruud ne s’arrêtent pas là. Il a également signé des accords de sponsoring avec deux marques scandinaves : les boissons Vitamin Well et le saumon d’élevage SalMar. Ces partenariats démontrent la capacité de Ruud à attirer des sponsors locaux et internationaux grâce à son charisme et à son succès sur le court. En plus de ces collaborations, Casper Ruud est également soutenu par W Initiative, SuperOffice, AkerBP, Porsche Norvège et Proaktiv. Ces marques reconnaissent non seulement son talent sportif, mais aussi son potentiel en tant qu’ambassadeur de leurs produits et de leurs valeurs.

U+n sponsoring qui rapporte près de 7,5 M€ annuels

Selon Forbes, les sponsors de l’actuel cinquième joueur mondial de tennis lui rapportent environ 8 millions de dollars par an (7,5 M€). Ces revenus s’ajoutent à ceux qu’il gagne sur les courts à la sueur de son corps et le talent raquette en main. A 24 ans, il compte dix titres en carrière, la très grosse majorité sur la terre-battue qui est sa surface de prédilection.