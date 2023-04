Masters Augusta 2023: Les primes (prize money) du Majeur de golf

C’est parti pour la 87e édition des Masters Augusta 2023 de golf.

Ce jeudi 6 avril débute le Masters Augusta 2023 en Géorgie, aux États Unis. Comme lors de chaque année depuis sa création en 1934, ce tournoi de golf, premier Majeur de la saison, réunit les meilleurs de la discipline. Tous souhaitent remporter cette compétition et revêtir la mythique veste verte, sans compter, évidemment, la prime de victoire, qui est conséquente.

Une prime de 2,7 millions de dollars pour le vainqueur du Masters Augusta 2023

À l’occasion de cette 87ème édition du Masters Augusta, le prize money total, réparti entre les 50 premiers golfeurs qui reçoivent une prime en fonction de leurs performances, est de 15 millions de dollars, soit 13,742 millions d’euros. Le vainqueur remporte 2,7 millions dollars, ce qui correspond à 2,475 millions d’euros selon le taux de conversion actuel. De son côté, le 50ème reçoit 36 900 dollars (33 816 euros). Tenant du titre, Scottie Scheffler voudra évidemment réaliser le doublé en remportant ce tournoi mythique.

Scottie Scheffler, favori de ce Masters Augusta 2023

En tant que numéro un mondial, Scheffler fait partie des favoris à la victoire. S’il venait de nouveau à remporter ce Grand Chelem, il deviendrait le deuxième joueur à réaliser cette performance, après Tiger Woods qui avait triomphé deux fois de suite sur ce circuit en 2001 et 2002. Pour marcher dans les pas de son idole, il devra batailler et faire face à de redoutables concurrents, notamment Rory McIlroy, Bryson DeChambeau, Jon Rahm, ou encore Cameron Smith. Comme le dit le dicton, il ne faut jamais sous-estimer le cœur d’un champion, c’est pour cela qu’il faudra aussi prêter attention à Tiger Woods, qui sera aussi de la partie et tentera de remporter son sixième trophée à Augusta.

Les primes des 20 premières places au Masters Augusta 2023

20 = 178 655 €

19 = 192 397 €

18 = 206 140 €

17 = 219 883 €

16 = 233 647 €

15 = 247 419 €

14 = 261 165 €

13 = 288 606 €

12 = 316 092 €

11 = 343 578 €

10 = 371 065 €

9 = 398 551 €

8 = 426 112 €

7 = 460 475 €

6 = 494 839 €

5 = 549 822 €

4 = 659 786 €

3 = 934 697 €

2 = 1 485 037 €

1 = 2 475 063 €