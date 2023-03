LIV Golf 2023: Détail des primes (prize money) de la LIV Golf League

La LIV Golf 2023 a débuté en février pour s’achever en novembre prochain.

C’est reparti pour un tour. De quoi ? La compétition dissidente, la LIV Golf 2023, pour la deuxième saison du championnat imaginé par le PIF, le fonds souverain d’Arabie Saoudite, également derrière le rachat du club de football, Newcastle, en Premier League. Pour convaincre certains (quand d’autres comme Tiger Woods résistent, en dépit des sommes colossales offertes) de s’engager, l‘organisation a consenti à verser de gros moyens financiers.

La deuxième saison de la LIV Golf 2023

Car il y a les classiques primes à gagner tout au long de l’exercice de la LIV Golf 2023, et les cachets accordés en plus, à quelques têtes d’affiches pour les appâter. C’est ainsi qu’il aurait été payé la rondelette somme de 118 millions de dollars l’Américain Dustin Johnson, pour qu’il vienne participer… Et accessoirement gagner la première édition, en 2022.

Un prize money record de 405 millions de dollars

La suivante a débuté mi-février de cette année, au Mexique. Le calendrier prévoit quatorze étapes, jusqu’à la dernière, en Arabie Saoudite. La finale est différente car elle promet un prize money record, dont le montant n’a pas encore été annoncé, pour les individuels. Dans la compétition par équipe, elle sera 10 fois plus élevée qu’à la normale. A savoir qu’à chaque étape, il y a 20 millions à répartir individuellement, entre les 48 meilleurs joueurs, dont 4 millions de dollars au vainqueur. Quant aux équipes, il y a 5 millions de dollars à se partager, dont 3 millions pour la lauréate. Cela vaut pour équivalence de 750 000 $ par joueur. Au dernier round, en novembre en Arabie Saoudite, l’enveloppe de la prime collective gonflera à 50 M$!

Primes de victoire et bonus pour les plus réguliers

Et comme si cela ne suffisait pas, il y aura les bonus appliquées en fin de saison. Avec pour le vainqueur final, une rallonge de 18 millions de dollars de plus, sur un prize pool total, ici de 30 millions de dollars.

Les primes de la LIV Golf 2023

Individuel :

1er = 4 000 000 $ (3 760 385)

2e = 2 125 000 $

3e = 1 500 000 $

4e = 1 050 000 $

5e = 887 500 $

Collectif :

1er = 3 000 000 $

2e = 1 500 000 $

3e = 500 000 $

Calendrier de la LIV Golf 2023

17 au 19 mars : Gallery Golf Club, Tucson, États-Unis

31 mars au 2 avril : Orange County National, Orland, États-Unis

21 au 23 avril : Grange Golf Club, Adélaïde, Australie

28 au 30 avril : Sentosa Golf Club, Singapour

12 au 14 mai : Cedar Ridge Country Club, Tulsa, États-Unis

26 au 28 mai : Trump National Golf Club, Washington DC, États-Unis

30 juin au 2 juillet : Real Club Valderrama, Sotogrande, Andalousie, Espagne

7 au 9 juillet : Centurion Club, St Albans, Royaume-Uni

4 au 6 août : Old White Golf Course, Greenbrier, États-Unis

11 au 13 août : Trump National Bedminster, États-Unis

22 au 24 septembre : Rich Harvest Farms, Chicago, États-Unis

20 au 22 octobre : Trump National Doral, États-Unis

3 au 5 novembre : Royal Greens Golf Course, Djeddah, Arabie Saoudite