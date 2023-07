British Open 2023: les primes (prize money) de l’Open Championship 2023

Un prize money record au British Open 2023 de golf.

Le prestigieux British Open 2023, qui se déroule cette semaine à Royal Liverpool, offre des primes record aux joueurs. Le vainqueur de cet Open Championship 2023 recevra un chèque de 3 millions de dollars (2,7 M€), une augmentation de 18 % par rapport à l’année précédente. Le montant total des primes s’élève à 16,5 millions de dollars (14,7 M€), soit une augmentation de 18 % par rapport à l’édition précédente.

Un prize money record au British Open 2023 de golf

Le directeur général di R&A, Martin Slumbers, a souligné l’importance de ces augmentations pour maintenir l’Open au sommet du golf mondial. Depuis 2016, le montant des primes a presque doublé, reflétant l’engagement du R&A envers le développement du golf professionnel masculin et féminin, ainsi que du golf amateur. Les joueurs qui termineront derrière le vainqueur ne repartiront pas les mains vides. Le deuxième et le troisième se partageront respectivement 1,708 (1,5 M€) et 1,095 million de dollars (0,97 M€). Même le golfeur classé 31e verra sa prime augmenter à 104 500 dollars (92 959 €). Ceux qui se qualifieront pour le week-end en terminant parmi les 70 premiers et les ex-aequo après 36 trous gagneront plus de 35 000 dollars (31 135 €).

Des primes versées à tous les niveaux de performance

Même les joueurs qui ne passeront pas le cut ne seront pas oubliés. Les dix meilleurs golfeurs professionnels et les ex-aequo recevront 12 000 dollars (10 675 €), les vingt suivants et les ex-aequo 10 000 dollars (8 895 €)s et le reste des golfeurs professionnels et les ex-aequo 8 500 dollars (7 561 €)-. Ces montants témoignent de l’évolution de la dotation de l’Open depuis ses débuts au XIXe siècle. Les premiers tournois n’offraient aucune prime, mais au fil des ans, les récompenses ont augmenté de manière significative. En 1965, lorsque Peter Thomson a remporté son cinquième Open, sa prime était de 2 000 euros, soit plus du double de sa première victoire en 1954.

L’Open Championship 2023 toujours plus riche

Depuis, la dotation n’a cessé d’augmenter. En 2011, elle atteignait 6 millions d’euros, puis 10,25 millions de dollars (9 M€) en 2017 lorsque le R&A a adopté la monnaie américaine pour les paiements des primes.