Le Stade Français dévoile son nouveau (et tout rose) bus

Un nouveau bus et un nouveau contrat pour le Stade Français.

Un partenariat sportif reconduit et l’occasion pour le club de dévoiler l’un des effets derrière la collaboration. Le Stade Français a révélé ce jeudi après-midi le tout nouveau bus qui transporte les joueurs de l’équipe fanion sur les terrains du championnat de France du top 14 rugby.

Le Stade Français prolonge avec son transporteur

Cela, faisant écho à la signature du partenariat noué avec la société Gilbert James Voyages, en tant que transporteur officiel de l’équipe francilienne. C’est une prolongation écrit le club sur les réseaux sociaux, sans donner plus de détail sur l’engagement pris avec le transporteur basé à Créteil, au sud de la capitale.

Un bus tout rose facilement reconnaissable

Naturellement fidèle aux couleurs du club qu’il représente, l’appareil est intégralement rose, les logos du Stade Français sont plaqués à l’avant et à l’arrière et sur le côté visible à l’image sont identifiable les 14 Boucliers de Brénus qui sont autant de titres nationaux du club ; l’un des plus gros palmarès de l’histoire du rugby français.