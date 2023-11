Futur classement final du Top 14 selon les bookmakers

Jusqu’ici en Top 14, la logique sportive n’est pas celle des bookmakers.

Dans l’élite du rugby français, le classement ne fait pas tout. A tout le moins ne fait-il pas le champion à l’arrivée. Mais il dicte quand même les futurs qualifiés pour les phases finales et les deux clubs inversement menacés, l’un directement reversé en Pro D2, l’autre, l’avant-dernier, soumis à un barrage. Il y a donc importance à bien figurer, pour espérer pimenter la fin de saison. Voire disputer le titre pour les gros bras du Top 14.

Les favoris, La Rochelle et Toulouse en-deçà des pronostics

Des leaders jusqu’ici un brin empruntés après les cinq premières journées, puisque chez les bookmakers, La Rochelle et le Stade Toulousain, soit les deux derniers finalistes ou le croisement du club champion d’Europe en titre et du champion de France, sont largement les favoris de la phase régulière. Pourtant ce lundi matin, au lendemain de la cinquième journée, Toulouse est sixième, battu la veille par le leader Pau (19-3) et La Rochelle plus loin encore, douzième, à deux points d’avance seulement du barragiste Montpellier.

Pau, leader surprise du Top 14 saison 2023-2024

Pau, puisqu’on évoque le club béarnais, est un surprenant premier, annoncé par les opérateurs comme devant plutôt jouer le maintien dans le Top 14. Il est vrai qu’après seulement cinq journées, le chemin vars la 26e et dernière programmée le 8 juin est encore long, mais pour les Palois ces 18 points de pris jusqu’ici sont autant de crédit pour le maintien et qui sait si les Verts ne viendront pas déjouer tous les pronostics en décrochant une brillante qualification ? A ce stade, ça en prend le chemin…

Futur classement final du Top 14 selon les bookmakers *

La Rochelle = cote à 1,8

Toulouse = 2,2

Racing Metro = 7

Bordeaux = 10

Toulon = 11

Stade Francais = 16

Lyon = 16

Montpellier = 28

Clermont = 33

Castres = 50

Pau = 66

Bayonne = 150

Perpignan = 500

Oyonnax = 500

* A la question quel club terminera premier à la fin de la saison régulière