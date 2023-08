Ce que sera le classement final du Top 14 selon les bookmakers

Une nouvelle saison débute en championnat de Top 14.

En cette saison singulière, entrecoupée d’une Coupe du monde à domicile, rien ou presque ne change dans l’analyse des bookmakers de France. A savoir que l’on se dirige en Top 14 version 2023-2024, vers un même dénouement sinon proche que le précédent. Avec, clairement deux forces vives qui se détachent du lot : le Stade Rochelais champion d’Europe et le Stade Toulousain champion de France. Soit les duellistes de la dernière finale.

Vers un nouveau duel entre La Rochelle et le Stade Toulousain

Avec toutefois un avantage, mais alors léger, pour les Méditerranéens sur leurs homologues haut-garonnais, à la question chez les opérateurs de savoir quelle équipe terminera première de la phase régulière. Après eux c’est pareil, le Racing 92 et Bordeaux-Bègles, les demi-finalistes de la précédente édition pointent en embuscade, en premiers outsiders. Plus largement, à part Toulon en place du Stade Français, les six qualifiés sont hypothétiquement les mêmes chez les bookmakers que ceux de la saison dernière.

Les bookmakers voient rouge pour le promu Oyonnax

Derrière, si Perpignan est placé en barragiste, le promu Oyonnax est quant à lui déjà condamné chez tous les bookmakers de France, quelle que soit la question posée du club futur champion ou de ceux qui lutteront pour le maintien. La saison régulière du Top 14 2023-2024 débute ce 19 août et elle va se poursuivre jusqu’au 29 juin, avant la suite et la fin par les matchs à élimination directe.

La Rochelle = cote à 2,5

Stade Toulousain = 2,75

Racing 92 = 8

Bordeaux-Bègles = 10

Toulon = 12

Lyon OU = 17

Montpellier = 20

Stade Français = 25

Clermont = 30

Castres = 100

Bayonne = 150

Pau = 150

Perpignan = 500

Oyonnax = 1 000

* A la question : « Quel club terminera premier de la phase régulière ? »