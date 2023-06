PSG: Salaire, contrat, ce que Al-Hilal propose à Neymar pour le recruter

Puisqu’il n’aura pas Lionel Messi, en dépit des efforts financiers consentis pour le recruter, Al-Hilal se rabat sur Neymar. Le triple champion d’Arabie Saoudite en titre veut frapper fort sur le mercato en réponse aux clubs concurrents, Al-Nassr ou Al-Ittihad, le premier ayant recruté Cristiano Ronaldo, l’autre Karim Benzema. Pour s’offrir l’attaquant brésilien du PSG, les moyens déployés sont annoncés colossaux.

Dans la même veine que les chiffres qui concernent le Portugais et le Français évoqués plus haut, à Neymar, Al-Hilal propose selon diverses informations, notamment venues d’Italie, un contrat long de trois ans, jusqu’en 2026. Mais surtout un salaire démentiel de 250 millions d’euros par an ; primes et droits d’image inclus. En net d’impôt, s’entend. Contre 45,6 millions d’euros – ici exprimés en brut, mais sans les bonus – que l’international auriverde gagnait cette saison 2022-2023 avec le Paris Saint-Germain.

