PSG: Mbappé dévoile une inédite paire de Air Max

A nouvelle année, nouvelles chaussures pour Kylian Mbappé.

La nouvelle année débute avec un lancement de hype saisissant, Nike révèle l’Air Mercurial Tn, fusionnant l’Air Zoom Mercurial Superfly IX et la basket Air Max Plus OG dans une palette de couleurs faisant écho au drop ‘Voltage Purple’ de 1998.

Kylian Mbappé a reçu de nouveaux crampons et sneakers

Réunissant deux de leurs lignes de produits phares, Nike a dévoilé l’Air Mercurial Tn et sa collection associée, réunissant l’Air Zoom Mercurial Superfly IX et l’Air Max Plus OG dans des coloris uniformes « Volt Purple/Total Orange » qui rendent hommage à l’héritage de la sneaker. Et Kylian Mbappé n’a pas tardé à enfiler la première, le joueur du PSG portant cette nouvelle édition spéciale lors d’une récente séance d’entraînement.

Sa nouvelle paire pour le Trophée des champions PSG – TFC ?

La Air Mercurial Tn est le fruit de la fusion entre deux silhouettes emblématiques de Nike, l’Air Zoom Mercurial Superfly IX et l’Air Max Plus OG. Le design de la première se retrouve dans la forme de la chaussure et la technologie Air Max intégrée à la semelle intermédiaire, tandis que la seconde inspire les couleurs et l’aspect général de la paire.

La Air Mercurial Tn est une édition limitée attendue sur le marché à compter du 15 janvier et très certainement produite en série limitée.