Teddy Riner rend finalement son kimono pour celui de sa Fédération

Les kimonos « made in Fight Art », c’est fini pour Teddy Riner, tant qu’il se produira sous les couleurs de la France.

Les exceptions sont finies, tous les athlètes sont désormais logés à même enseigne. Et sous couvert des mêmes règles. La Fédération française de judo (FFJ) a tranché, en accord avec le premier intéressé ; à l’avenir, Teddy Riner évoluera non plus dans un kimono de sa propre marque Fight Art, mais habillé de ceux produits par Adidas, en tant qu’équipmentier de la FFJ.

Teddy Riner ne pourra plus porter les kimonos de sa marque Fight Art

« Depuis 2018, l’athlète était autorisé à combattre sous une autre marque et plus spécifiquement la sienne, Fight Art depuis 2021. La réalité du terrain, les enjeux pour des athlètes de ce profil font qu’il n’est pas simple de préserver les intérêts individuels et collectifs dans un univers en perpétuelle évolution et ce particulièrement à l’approche de Paris 2024 où les opportunités pour les athlètes sont de plus en plus nombreuses. Un nouveau cadre est en train de se définir et un dialogue constructif doit être maintenu », explique la Fédération, dans un communiqué.

Le principe d’égalité entre athlètes d’une même fédération

En février, la même FFJ avait refusé à Clarisse Agbegnenou, le droit de disputer un tournoi international avec la marque de son sponsor Mizuno. La double championne olympique et quintuple championne du monde en individuel s’en est récemment émue dans le supplément Week-end de Le Parisien, rappelant l’exception de son alter-ego masculin. Pour Teddy Riner ce n’est qu’un retour à ses premiers amours, puisque Adidas l’a longtemps accompagné à ses débuts dans le grand monde du professionnalisme.