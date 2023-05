Les primes des Mondiaux 2023 de judo à Doha

Teddy Riner début ses Mondiaux 2023 de judo, ce samedi.

Les meilleurs judokas du monde sont au rendez-vous du le grand événement de l’année: les Mondiaux 2023 de judo qui se tiennent à l’Arena Ali Bin Hamad al-Attiyah à Doha, au Qatar. C’est une compétition majeure pour la qualification aux Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris. Plus de 600 athlètes venant d’environ 100 nations différentes sont présents pour participer à cette compétition de prestige. Les judokas ne se battent pas seulement pour le titre de champion du monde, mais aussi pour un total de 998 000 euros de primes. Les gagnants des épreuves individuelles se partagent un montant total de 798 000 euros et 200 000 euros le prize money par équipe

26 000€ pour un titre individuel au Mondiaux 2023 de judo

Les primes ne sont pas les mêmes selon la catégorie. Les vainqueurs des épreuves individuelles empochent chacun 26 000 euros en individuel, contre 90 000 euros en équipe mixte, mais tout ne revient pas aux athlètes : 20% servent à rémunérer les entraîneurs (soit 5 200€ en individuel et 18 000 euros les épreuves par équipes). Les médaillés d’argent remporteront 15 000 euros en individuel et 60 000 en équipe mixte. Quand les médaillés de bronze recevront 8 000 euros en individuel et 25 000 euros en équipe mixte.

Plus rémunérateur que le reste des événements de la saison en cours

Ces montants sont les plus élevés de cette saison 2023 du judo international. A titre de comparatif, il y avait 5 000 euros à gagner aux épreuves individuelles du grand slam de Paris 2023, en suivant le même principe de répartition : 4 000 euros à l’athlète médaillé et le reste à son entraîneur.