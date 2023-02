Les primes du Grand Slam Paris 2023 de judo

Le Grand Slam Paris 2023 de judo se déroule ce week-end, à Bercy.

Dans un an et demi les Jeux Olympiques, une échéance que les judokas, femmes et hommes de l’équipe de France ont toutes dans les têtes sachant qu’ils seront à domicile et qu’ils compteront pour nation forte de la discipline. Ce Grand Slam Paris 2023 de judo est donc une parfait répétition, qui va opposer les meilleurs sur les tatamis de Bercy. Avec pour enjeux, un titre sportif et une prime pour médaillés.

Un total des primes de 154 000 € au Grand Slam Paris 2023 de judo

Au total la fédération internationale de judo (IJF), à l’organisation du tournoi parisien annuel, prévoit une enveloppe de 154 000 euros pour récompenser les lauréats. Les vainqueurs recevront 5 000 euros, dont 1 000 seront versés à l’entraîneur qui les accompagne, les dauphins gagneront 3 000 euros (2 600/400) et les troisièmes, au nombre de deux par catégorie, prétendront à 1 500 euros (1 200/300).

Les 4 et 5 février et Teddy Riner en vedette du tournoi annuel à Bercy

Le Grand Slam 2023 judo de Paris se déroule ces 4 et 5 févriers à l’Accor Arena de Paris. Le samedi 4 février sera celui des catégories de poids les plus légères (de 48 à 63 kg chez les femmes et de 60 à 73 kg pour les hommes) et le lendemain les suivantes, qui marqueront notamment le concours d’un certain Teddy Riner, parmi une iconique tête d’affiche attendue.