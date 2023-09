Handball TV, les chiffres de la chaîne un après son lancement

Noémie Catalan, responsable de la communication et David Tebib, président de la LNH ont commenté les chiffres de la première saison de Handball TV.

C’était le temps fort de la rentrée 2022 de la Ligue nationale de handball (LNH), que le lancement de la chaîne Handball TV, un canal tout entier dédié à la discipline, avec la diffusion de rencontres en direct, de la Liqui Moly StarLigue, en complément du diffuseur, Bein Sport. Un après, quel est le bilan de cette première saison ?

Plus de 3 millions de vues pour la première saison de Handball TV

Il est bon, à en croire les dirigeants de la LNH, le président David Tebib en tête à la tribune ce mercredi, pour en discuter à l’occasion du Média Day de la Ligue. Sur les neuf mois du dernier exercice, Handball TV a généré 50 000 inscriptions et 10 000 abonnés. La chaîne cumule plus de 3 millions de vues pour les 520 matchs qu’elle a diffusé en direct. Et 2 000 contenus VOD ont été uploadés.

La Pro Ligue en plus de la Liqui Moly StarLigue

La saison 2 poursuivra les efforts entrepris en élargissant le spectre des matchs proposés avec l’intégration de la Pro Ligue, soit la deuxième division masculine. Ce sont donc non plus 520 mais 790 rencontres qui seront à suivre en direct pour les abonnés. Pour accompagner la digitalisation maximale du produit, une application a été conçue pour les environnements Apple et Androïd puisque 70% des consommateurs du canal préfèrent leur smartphone.

En outre le développement d’une nouvelle de statistiques plus approfondies viendra enrichir le contenu déjà existant. Lequel se nourrira toujours de reportages, d’entretiens et d’inside au coeur des clubs et au plus près de ceux qui les font vivre.