De la F1 à la voile, Sebastian Vettel créé le Germany SailGP Team

Sebastian Vettel s’est associé à Thomas Riedel (à droite), pour créer le Germany SailGP, avec Erik Heil (au centre à côté de Vettel), pour pilote.

Le jeune retraité de la Formule 1, Sebastian Vettel, fait une incursion dans le monde de la voile en créant le Germany SailGP Team. L’équipe a été dévoilée lors du salon sport business SPOBIS 2023 à Düsseldorf, où elle a présenté ses ambitions pour la prochaine saison. Sebastian Vettel s’est associé à Thomas Riedel, entrepreneur et investisseur renommé. C’est ce dernier qui dirigera le team.

Sebastian Vettel s’associe à un entrepreneur allemand

Erik Heil, ex-médaillé olympique de voile pilotera le F50 allemand à foils, un bateau extrêmement rapide capable d’atteindre des vitesses de près de 100 km/h sur l’eau. Kahena Kunze, double championne olympique germano-brésilienne, a également été annoncée comme stratège de l’équipe. Le reste de l’équipage sera dévoilé le mois prochain. Les trois piliers qui ont conduit Riedel, Vettel et Heil à s’associer pour cette campagne commune sont leur passion pour les sports de haute performance, leur intérêt pour les dernières technologies et leur croyance dans l’approche durable de SailGP. Tous trois sont séduits par la compétition high-tech de SailGP et sensibles au concept durable du championnat.

« Les parallèles entre les navigateurs et la Formule 1 existent depuis longtemps »

« Je vois beaucoup de potentiel alors que SailGP entame sa quatrième saison et pour la première fois avec une équipe allemande, explique Sebastian Vettel, par communiqué. Les parallèles entre les navigateurs et la Formule 1 existent depuis longtemps. Les bateaux sont fascinants et les vitesses sur l’eau sont incroyablement élevées. Les courses sont passionnantes et je suis heureux de m’en rapprocher avec un groupe de jeunes coureurs motivés. Et puis le championnat n’utilise pas seulement la puissance du vent, mais s’efforce aussi d’établir de nouvelles normes en matière de développement durable dans le sport. »

Débuts du Germany SailGP les 16 et 17 juin à Chicago

Riedel, qui est déjà impliqué dans SailGP en tant que fournisseur de technologie pour l’infrastructure de communication sans fil et la production télévisuelle sur site, a de son côté exprimé sa confiance dans cette nouvelle aventure. Il voit un grand potentiel dans tous les domaines, que ce soit le sport, les affaires ou les médias. Riedel est convaincu que Sebastian Vettel, en tant que partenaire de confiance et expert en technologie et en durabilité, peut contribuer à leur succès dans toutes les entreprises qu’ils entreprennent.

Le Germany SailGP Team participera à la première épreuve de la Saison 4 de la League mondiale qui débutera à Chicago les 16 et 17 juin.