Tour de l’avenir: Un nouveau sponsor sur les maillots des leaders hommes et femmes

Les maillots jaunes du prochain Tour de l’Avenir porteront le logo du CIC.

Le CIC groupe bancaire français, renforce sa présence dans le cyclisme en devenant le partenaire principal du Tour de l’Avenir 2023. Cette compétition est un événement majeur pour les jeunes cyclistes de moins de 23 ans. Cette année, le Tour de l’Avenir accueillera également la première édition féminine, qui se déroulera du 28 août au 1er septembre. Le CIC sera présent sur les deux maillots jaunes, pour les hommes et les femmes. Cette décision renforce l’engagement de l’entreprise dans le cyclisme et sa stratégie d’activation autour d’événements cyclistes de référence.

Le CIC s’affichera sur les maillots des leaders

Le CIC soutient les entrepreneurs et les initiatives pour mettre en lumière les champions et championnes de demain. Pour Daniel Baal, Directeur Général du CIC, le Tour de l’Avenir est l’événement idéal pour contribuer à la nouvelle dynamique sportive. Les banques régionales du CIC seront également pleinement mobilisées à ses côtés sur tout le parcours de l’épreuve.

Le Tour de l’Avenir où comment découvrir les futurs cracks du cyclisme

Le Tour de l’Avenir est un événement majeur pour les jeunes talents cyclistes du monde entier. Les lauréats précédents, comme Felice Gimondi, Joop Zoetemelk, Greg Lemond, Egon Bernal et Tadej Pogacar, ont prouvé que cette compétition était un révélateur pour les champions en herbe. Le Tour de l’Avenir a également été le tremplin de nombreux coureurs, dont les plus récents sont Gaudu, Barguil et Uijtdebroeks, vainqueur en 2022. Philippe Colliou, Directeur de l’épreuve, s’est réjoui de l’arrivée du CIC en tant que partenaire principal et a déclaré que l’objectif de donner aux jeunes talents l’opportunité de réussir était un objectif partagé.