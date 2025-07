Tour de France 2025. Record historique d’audiences pour France Télévisions

Pogacar n’est pas le seul vainqueur du Tour de France 2025. France Télévisions aussi.

L’édition 2025 du Tour de France restera comme un succès pour France Télévisions. Le diffuseur officiel de l’épreuve, a battu tous ses records d’audience avec un dispositif déployé sur trois semaines. Pour la première fois de son histoire, la Grande Boucle a rassemblé 45 millions de Français devant leurs écrans, soit 70% de la population de plus de quatre ans.

Cette performance dépasse de quatre millions de téléspectateurs le résultat de 2024, confirmant l’engouement croissant pour l’événement cycliste. Le rajeunissement du public constitue l’une des satisfactions majeures du groupe audiovisuel public. Les 15-24 ans ont été 4,7 millions à suivre les étapes, marquant une progression de 500 000 jeunes téléspectateurs. La population active s’est également mobilisée massivement avec 23 millions de personnes, soit 2,8 millions de plus qu’en 2024.

8,7 millions de téléspectateurs pour l’arrivée sur les Champs-Elysées

Les après-midi de France 2 ont confirmé leur statut de rendez-vous incontournable. Avec 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne et 42,6% de part d’audience, la chaîne a gagné 700 000 téléspectateurs et neuf points par rapport à l’année précédente. L’étape du 14 juillet entre Ennezat et Le Mont-Dore a marqué les esprits en rassemblant 5,4 millions de personnes pour près de 50% de part d’audience.

L’arrivée dominicale sur les Champs-Élysées a mobilisé 5,2 millions de téléspectateurs, établissant un nouveau record pour une dernière étape depuis 2011. Le pic d’audience de 8,7 millions lors de l’arrivée parisienne constitue le plus haut niveau enregistré depuis vingt ans.

France Télévisions tire les bénéfices de cette Grande Boucle sur tous les supports. La plateforme france.tv a explosé ses compteurs avec 75 millions de vidéos visionnées, soit une hausse spectaculaire de 120% par rapport à 2024. Les réseaux sociaux ont suivi cette dynamique avec 164 millions de vidéos vues, record historique en progression de 160%.