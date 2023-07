Tiktok est sur le Tour pour raconter la course autement

Nouveau partenaire du Tour de France, Tiktok offre un regard différent sur la course.

Une autre façon de consommer le Tour de France. Et de faire sa promotion. Tel est le double enjeu de TikTok, devenu cette édition 2023 un fournisseur officiel de la course, en partenariat avec ASO. La plateforme au milliard de connecté chaque mois dans le monde, dont 150 millions en Europe offre un autre regard sur la Grande Boucle, grâce au contenu fourni par ses influenceurs. Des « créateurs » préfère-t-on dans la sémantique des responsables du réseau social.

Faire découvrir le Tour de France sous un autre angle

Hors doits sportifs de diffusion réservés au groupe France Télévision, Tiktok veut montrer le reste. « Pour découvrir le Tour de France et le monde du cyclisme autrement », expliquent à Sportune, les responsables nationaux du département sport et gaming, Guillaume Kuentz, et de la communication, Fabien Laxague. L’enjeu est à la fois d’accompagner les créateurs les plus influents sur les lieux de la course ou au coeur de la caravane ou la marque est présente, et de pousser les spectateurs en bord de route, à produire leur propre contenu.

Le hashtag #TourDeFrance dépassera le milliard de vues

Jusqu’ici les résultats sont probants : au jour de notre échange, le jeudi 6 juillet, le hashtag #TourDeFrance avait été vu 803 millions de fois. Autre chiffre remarquable pour les responsables du réseau social, le compte officiel du Tour de France est passé entre le début et la quasi mi-course de 315 000 à 570 000 abonnés. A ce propos, la quasi totalité des vingt deux équipes engagées sur la course ont un compte, que les équipes de Tiktok accompagnent si besoin pour les aider dans leur communication.

Tiktok est fournisseur officiel du Tour de France masculin et féminin

La marque née en Chine n’a pas que le cyclisme et sa course de référence dans son portefeuille de sponsorign sportif, elle est aussi largement présente dans le football ou le rugby notamment. Avec le Tour, le rapprochement s’est opéré il y a quelques mois, il s’est concrétisé un peu plus tardivement en ce qui concerne le dispositif des 2 voitures placée en début de cortège de la caravane. Ce sont les mêmes qui enchaîneront en suivant sur le Tour de France féminin, puisque Tiktok y est aussi engagé, avec le même déploiement que chez les garçons.