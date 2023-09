Remco Evenepoel pose avec son nouveau bolide à 75 000€. Cadeau d’un sponsor

Heureux Remco Evenepoel qui a une nouvelle voiture grâce à son équipe cycliste.

Le cycliste belge, Remco Evenepoel, a dévoilé sa nouvelle voiture, une luxueuse BMW X5, évaluée à environ 75 000 euros. Le jeune prodige du cyclisme a eu la chance de la recevoir par l’entremise d’ un partenariat entre un garage flamand et son équipe, Soudal Quick-Step.

Une BMW reçue d’un sponsor pour Remco Evenepoel

La BMW X5 est l’un des modèles phares de la marque allemande, réputée pour sa combinaison de performance et de style. Avec un moteur puissant de 335 chevaux, ce SUV peut atteindre une vitesse de 100 km/h en seulement 5,6 secondes, offrant ainsi à Evenepoel une conduite sportive et confortable. Sur les réseaux sociaux, le cycliste a partagé sa joie en plusieurs posts et stories mettant en scène son arrivée puis son départ de la concession.

Ce cadeau de la part de son sponsor est une preuve supplémentaire de la reconnaissance et de l’appréciation dont bénéficie Remco Evenepoel en tant que sportif de haut niveau. Il rejoint ainsi la liste des athlètes qui profitent de partenariats fructueux pour s’offrir des avantages exclusifs et des récompenses bien méritées.