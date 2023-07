Les coureurs cyclistes en fin de contrat cette saison 2023

La liste des coureurs en fin de contrat en 2023 est fournie avant l’ouverture officielle du mercato.

Alors qu’officiellement le mercato du vélo débute avec le mois d’août, beaucoup d’équipes et de coureurs n’attendent pas cette échéance pour préparer la suite. Au coeur de ce Tour de France 2023 qui bat son plein, tous les coureurs du peloton ne sont pas encore fixés sur leur futur, à compter de la saison 2024 prochaine. c’est notamment le cas du sprinteur français Arnaud Démarre, que Marc Madiot son boss dans le team FDJ-Groupama, n’a pas sélectionné. Et qui ne restera pas au terme de l’exercice, dans l’équipe qui l’a révélé.

La quille pour l’ex-vainqueur du Tour de France, Geraint Thomas ?

Comme lui, nul ne sait encore de quoi sera faite la suite de Geraint Thomas. Il se dit que le coureur gallois de Ineos, vainqueur du Tour de France en 2018, pourrait ranger définitivement le vélo au terme de ce contrat. A 37 ans. Le Portugais d’Intermarché-Circus-Wanty, Rui Costa, d’un un an plus jeune que Geraint Thomas est celui qui, des coureurs en fin de bail avec leur club, compte le plus de poins au classement international de l’UCI selon la base données procyclingstat, consultée pour ce sujet.

Plusieurs français sont en fin de contrat avec leurs équipes

Du côté des Français concernés, outre Arnaud Demarre, une autre sprinteur que Nacer Bouhanni (Team Arkéa Samsic) l’est également. Dans le même team breton Warren Barguil est aussi dans cette situation, mais il aurait une clause (comme possiblement d’autres dans la liste ci-dessous), pour prolonger une saison de plus. Avec eux, et la liste n’est pas exhaustive, Tony Gallopin (Trek-Segafredo), Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team), Florian Sénéchal (Soudal-Quick Step) ou son partenaire d’équipe, Rémi Cavagna.

Les principaux coureurs cyclistes en fin de contrat cette saison 2023

AG2R Citroën Team :

Oliver Naesen, Benoît Cosnefroy

Intermarché-Circus-Wanty :

Rui Costa, Rein Taaramäe, Louis Meintjes

Groupama-FDJ :

Arnaud Demarre

Ineos Grenadiers :

Geraint Thomas, Ben Swift, Jonathan Castroviejo, Tao Geoghegan Hart, Daniel Martínez

UAE Team Emirates :

Matteo Trentin, Pascal Ackermann, George Bennett

Team Arkéa Samsic :

Warren Barguil, Nacer Bouhanni, Hugo Hofstetter

Bora-Hansgrohe :

Sam Bennett, Danny van Poppel, Patrick Konrad, Nils Politt

Astana Qazaqstan Team :

Luis León Sánchez, Fabio Felline, Gianni Moscon, David de la Cruz

Bahrain – Victorious :

Mikel Landa

Movistar Team :

José Joaquín Rojas, Fernando Gaviria, Gorka Izagirre

Lidl-Trek :

Tony Gallopin, Edward Theuns

Cofidis :

Benjamin Thomas, Victor Laffay, Simone Consonni,Davide Cimolai

EF Education-EasyPost :

Magnus Cort Nielsen, Jens Keukeleire

Soudal-Quick Step :

Florian Sénéchal, Rémi Cavagna, Dries Devenyns, Fabio Jakobsen