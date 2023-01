Salaires de l’UFC: top 20 des mieux payés de l’histoire du MMA

Conor McGregor a cumulé le plus de primes que nul autre combattant de l’UFC.

C’est une discipline en plein essor qui s’accompagne de revenus toujours plus élevés. Peut-être toutefois l’UFC ne partage-t-elle pas suffisamment avec ses meilleurs athlètes MMA, car son champion Francis Ngannou a décidé de l’abandonner. Ne sentant pas ceux de sa profession assez considérés, le Camerounais n’écarte pas de prendre d’autres chemins, sur d’autres terrains de jeu, comme un ring de boxe. Avec l’équivalent de 3,5 millions d’euros gagnés en salaires de l’UFC, il n’est même pas dans le top 20 des mieux payés du MMA.

Conor Mcgregor domine l’UFC sur le salaire gagné en carrière

Il n’est ici question que de primes remportées au cours d’une carrière, indépendamment de tous les autres revenus générés par ailleurs, notamment du sponsoring. Car des partenaires commerciaux, le premier qu’est Conor McGregor n’en manque pas. A 34 ans, l’Irlandais n’a plus livré de combat depuis presque deux ans, c’est beaucoup dans une carrière sportive professionnelle, même s’il l’a déjà vécu et en dépit de ses annonces épisodiques, d’un retour à venir. Sûr que pour l’UFC, en perte de vitesse après le départ de son champion des lourds, ce serait vu comme une bonne nouvelle. Et pour McGregor l’occasion de gonfler un peu plus sa cagnotte personnelle, donnée au cumul de sa carrière, à 18,5 millions d’euros, dans une étude d’un bookmaker américain.

Pas (encore) de Ciryl Gane dans le top 20 des mieux payés du MMA

Il faut descendre jusqu’au septième rang et Jon Jones, pour trouver le premier combattant véritablement en activité. Ce dernier affrontera le 4 mars prochain, le Français Ciryl Gane pour le titre justement laissé par Francis Ngannou. Bon Gamin n’est pas dans le top 20 du moment, il cumule un peu plus de 1,3 millions d’euros. Mais ce combat à venir va lui permettre de s’en approcher. Surtout s’il vient à le remporter, devenant alors le premier français ainsi titré.

Les 20 combattants les mieux payés de l’histoire de l’UFC

1. Conor McGregor = 20,10 M$

2. Khabib Nurmagomedov = 14,77 M$

3. Alistair Overeem = 10,21 M$

4. Andrei Arlovski = 9,84 M$

5. Anderson Silva = 8,73 M$

6. Jon Jones = 7,23 M$

7. Michael Bisping = 7,14 M$

8. Junior Dos Santos = 7,11 M$

9. Georges St-Pierre = 7,04 M$

10. Donald Cerrone 7,03 M$

11. Daniel Cormier 6,59 M$

12. Mark Hunt = 6,30 M$

13. Stipe Miocic = 6,07 M$

14. Vitor Belfort = 5,80 M$

15. Dan Henderson = 5,48 m$

16. Brock Lesnar = 5,29 M$

17. Jose Aldo = 5,27 M$

18. Mauricio Rua = 5,27 M$

19. Frankie Edgar = 5,16 M$

20. Lyoto Machida 5,04 M$