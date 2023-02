Jake Paul vs Tommy Fury: Combien ont touché les deux boxeurs ?

Pour leur combat exhibition, Jake Paul et Tommy Fury ont gagné plusieurs millions de dollars.

Après deux ans d’attente, Jake Paul, le trublion devenu boxeur, et Tommy Fury, boxeur et demi-frère de Tyson Fury, champion WBC des poids lourds, se sont enfin affrontés sur le ring, ce dimanche soir en Arabie Saoudite. Le combat a été remporté par Tommy Fury sur décision partagée, après 8 rounds. Pour cet affrontement, les deux combattants ont touché plusieurs millions de dollars.

Jake Paul a touché 8,6 millions de dollars

Un combat très attendu par les fans, faisant de celui-ci l’un des événements sportifs du week-end. Jake Paul, youtubeur suivi par plus de 40 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, a, du fait de sa plus grande notoriété, perçu davantage d’argent que son adversaire du soir. 8,6 millions de dollars, telle est l’estimation du montant touché par le célèbre créateur de contenu. Sur ce total, qui n’est pas si important pour l’un des 10 boxeurs les plus riches de la planète en 2022, il faut compter 3,2 millions de dollars de revenus garantis, ainsi que 65% de bonus sur la part du pay-per-view (chaque téléspectateur devait payer pour regarder le programme), ce qui correspond donc à 5,4 millions de dollars.

Tommy Fury a touché 5,5 millions de dollars

De son côté, Tommy Fury a gagné, toujours selon les estimations, 5,5 millions de dollars. Pour cela, il faut prendre en compte les 2 millions de dollars, qui correspondent aux revenus garantis, les 35% de bonus sur la part du pay-per-view, qui équivaut à 2,5 millions de dollars, ainsi que la prime de victoire d’un million de dollars.

Un nouveau deal proposé avant la rencontre

Et si Fury avait gagné encore plus? La question se pose, puisque quelques heures avant la rencontre, Jake Paul a proposé de changer de deal. L’idée était simple : si Tommy Fury gagnait, il prenait le double de la somme, mais s’il perdait, il ne percevait rien. Une proposition acceptée par le principal intéressé. Toutefois, l’Américain a affirmé avant la rencontre que l’équipe de Fury n’avait rien signé. Vainqueur du combat, si l’accord est valable, il gagnerait non pas 5,5 millions de dollars, mais 11 millions de dollars.