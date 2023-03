Ciryl Gane: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Ciryl Gane est un athlète de plus en plus bankable. Et cela s’amplifiera s’il gagne contre Jon Jones.

Sera-t-il le premier français dans l’histoire, sacré champion de la catégorie reine des poids lourds de l’UFC ? Verdict dans la nuit de samedi à dimanche, en France, au terme du contrat que Ciryl Gane va disputer à l’Américain Jone Jones, pour la ceinture laissée vacante. « Bon gamin », ainsi qu’il est surnommé, est un athlète qui monte, dans une discipline qui elle aussi, gagne en popularité. Ça vaut à l’intéressé d’attirer de plus en plus de sponsors à lui.

Ciryl Gane attire de plus en plus de sponsors à lui

Dernièrement, il s’est associé à la marque de casques et enceintes, JBL. Il y a un an, juste avant son combat contre le champion camerounais, Francis Nganou, Ciryl Gane s’est engagé avec la marque Venum qui lui sert, depuis, d’équipementier personnel. La même période, il est devenu l’un des ambassadeurs de l’opérateur de paris sportifs, Unibet. Le natif de La Roche-sur-Yon, âgé de 32 ans, soutient aussi les produits de la marque, Myprotein, et il promeut la plateforme cyrpto.com.

Plus de commanditaires à venir s’il est sacré champion de l’UFC

Ces partenariats, en constante augmentation, seront à l’évidence plus nombreux encore, si Ciryl Gane devient le roi du MMA. Présentement, cela lui rapporte l’équivalent estimé de 300 000 euros mensuels, indépendamment des cachets et bonus qu’il perçoit à chaque combat. Celui face à Jone Jones devrait, entre part fixe et bonus, lui rapporter le million ou plus d’euros, selon les prédictions du moment.