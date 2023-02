Mondiaux de biathlon 2023: Quelle prime pour la France championne du relais ?

Quentin Fillon-Maillet et les Bleus du biathlon sont champions du monde du relais.

Parler d’exploit, pour évoquer le sacre de la France dans l’épreuve du relais messieurs, aux mondiaux de biathlon 2023, ce samedi, n’est pas galvaudé. Battre la Norvège, de l’intouchable Johannes Boe

Ole et son second Sturla Laegreid, même la légende Einar Bjoerndalen ne l’avait pas vu venir. « Si les Norvégiens ne gagnent pas, c’est que j’y connais rien au biathlon », claironnait-il vendredi dans L’Equipe.

30 000 € pour la France championne du relais aux Mondiaux de biathlon 2023

Cet exploit majuscule vaut à Antonin Guigonat, Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, de gagner de l’argent sonnant et trébuchant. Aux Mondiaux d’Oberhof, en Allemagne, les primes sont naturellement supérieures que sur le circuit de la Coupe du monde. Sur ce relais messieurs, elle est de 30 000 euros, à se partager entre les membres de l’équipe de France. Le bonus est de 24 000 euros, pour la Norvège deuxième et 20 000 euros, à la Suède, qui complète le podium.

Un prize money de plus de 1,5 millions d’euros, dont beaucoup à Johannes Boe

Demain dimanche, retour aux épreuves individuelles, avec la mass start. Il y aura 25 000 euros pour les seuls vainqueurs de cette course, comme toutes les autres précédentes. Les primes sont à l’identique entre les hommes et les femmes. Il y a 1 570 000 euros au total, distribués par l’organisateur et le cannibale, Johannes Boe, en a déjà croqué beaucoup.