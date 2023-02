Mondiaux 2023 de biathlon: les primes à gagner

Quentin Fillon-Maillet et les Bleus ont rendez-vous à Oberhof pour les Mondiaux 2023 de biathlon.

Les champions femmes et hommes de la discipline, ont rendez-vous à compter de ce mercredi 8 février et jusqu’au dimanche 19, à Oberhof, en Allemagne, pour les Mondiaux 2023 de biathlon. Comprendre que ce sont les championnats du monde, qui s’ajoutent à la Coupe du monde disputé tout le reste de la saison hivernale. Aux Mondiaux, les titres comptent plus, cela a pour conséquence de promettre des primes d’un niveau supérieur, à tous les lauréats.

30 000€ aux vainqueurs des Mondiaux 2023 de biathlon à Oberhof

En biathlon ils sont nombreux à chaque course, du podium à la cérémonie des fleurs. Et jusqu’aux trentièmes filles ou garçons qui seront gratifiés d’un bonus de 200 euros. Et naturellement plus tous les autres devants, avec une échelle de progression graduelle, jusqu’à la victoire dans les épreuves individuelles : elles valent 25 000 euros pour celles et ceux qui la décrocheront la timbale, 19 000 euros à leurs dauphins et 14 000 aux troisièmes.

Un prize money record et des primes individuelles jusqu’aux trentièmes

Au total l’organisation distribuera 1 570 000 euros en prize money. Un record. Pour les épreuves par équipes, les vainqueurs des relais et relais mixtes (par équipes de quatre), se partageront 30 000 euros et le duo gagnant en relais mixtes simples recevront 15 000 euros. L’équipe de France est l’une des nations dominantes dans la discipline, derrière les plus intouchables norvégiens, elle peut viser plusieurs titres ou places d’honneur, sur le parcours d’Oberhof.

Détail des primes à gagner aux Mondiaux 2023 de biathlon à Oberhof

Courses individuelles:

10. = 4 000€

9. = 4 500 €

8. = 5 000 €

7. = 6 000 €

6. = 7 000 €

5. = 8 000 €

4. = 10 000 €

3. = 14 000 €

2. = 19 000 €

1. = 25 000 €

Relais et relais mixtes:

3. = 20 000 €

2. = 24 000 €

1. = 30 000 €

Relais mixtes simples:

3. = 10 000 €

2. = 12 000 €

1. = 15 000 €