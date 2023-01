Puma recrute un ex champion NBA français

Axel Toupane est la nouvelle image de la marque Puma.

Un nouveau joueur, dans l’escarcelle de l’équipementier Puma. Depuis le retour de la marque sur les parquets de basket, plusieurs ont été recruté comme ambassadeurs ; au moins 25 l’ont rejoint depuis l’année 2021. Le dernier en date a un CV bien chargé, puisqu’il a été champion de la clinquante NBA, en 2021, avec les Bucks de Milwaukee.

Axel Toupane rejoint l’équipementier Puma

Depuis, Axel Toupane, puisque c’est de lui dont on parle, est rentré en France pour défendre les couleurs du Paris Basket Club. Athlète accompli à 30 ans, le polyvalent international français a pour autre centre d’intérêt que le basket, celui de la mode, un univers qu’il fréquente au plus près des marques de luxe. Anciennement associé à la rivale Nike, Axel Toupane devient un joueur Puma pour la suite et sûrement la fin de sa carrière.

Son nouvel équipementier l’accompagnera même en dehors de la salle, notamment sur son association, « Les Prochains Leaders ».