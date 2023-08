nTony Parker devient « conseiller stratégique » chez Adidas

Tony Parker a rejoint Adidas avec un rôle plus large que celui d’amabassadeur.

L’entrée de Tony Parker au prestigieux Basketball Hall of Fame s’accompagne d’une nouvelle collaboration de taille : l‘icône du basketball français rejoint les rangs d’Adidas, lui qui fut anciennement l’image de la marque concurrente Nike. Ce partenariat a pour ambition de dynamiser le basket en France et de tisser des liens avec la prochaine génération de joueurs à travers le monde. Un accord pluriannuel qui propulse Tony Parker au rang d’ambassadeur mondial de la marque Adidas.

Tony Parker plus qu’un simple ambassadeur d’Adidas

Mais ce n’est pas tout. Aux côtés de son rôle d’ambassadeur, l’ancien joueur des San Antonio Spurs endosse la casquette de conseiller stratégique, tel que le rapporte le média US, Boardroom (notamment fondé par la star NBA, Kevin Durant). Son expertise et sa vision joueront un rôle clé dans les initiatives de la marque en Europe, ainsi que dans les choix de recrutement de joueurs. Un pont entre générations, un maillon entre passé et futur. L’annonce a été faite par Cam Mason, à la tête du marketing sportif chez Adidas Basketball.

Adidas veut stimuler la pratique du basket en Europe

Selon lui, Tony Parker est bien plus qu’un simple joueur de légende. Sa renommée dépasse les frontières des États-Unis pour s’ancrer solidement en Europe. Une nécessité pour Adidas, qui cherchait une personnalité capable de représenter au mieux ses intérêts sur le Vieux Continent. Paul Webber, Directeur Senior du marketing de marque monde d’Adidas Basketball, souligne la passion de Tony Parker pour le basketball des jeunes. Une implication qui dépasse les frontières nationales pour toucher toute l’Europe. Un choix dès lors évident pour une marque désireuse de voir croître la pratique du basketball.