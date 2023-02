Luka Doncic, bienvenue dans la maison à 2,7 M$ de la star NBA

Luka Doncic a pris ses quartiers dans un coin cossu de Dallas.

Avec ses dimensions hors de la norme (2m01 et plus de 100kg à la pesée), Luka Doncic a besoin de plus d’espace que la moyenne. Le Slovène, joueur vedette des Mavericks de Dallas en NBA, a les moyens de voir la vie en plus grand, à la faveur de son salaire à près de 34 millions d’euros, pour cette seule saison 2022-2023. Souvenez-vous de sa Jeep à 6 roues, aussi imposante que lui dans la raquette. Bienvenue, ce jour, dans la maison du meneur de 23 ans.

Visite en images de la maison à 2,5 M€ de Luka Doncic ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 9

Une maison de 485 m2 dans un quartier chic de Dallas

Située dans le cossu quartier Preston Hollow, elle a été achetée au prix exact de 2 745 350 $ (2,5 M€) et elle se situe à Dallas où le joueur est donc établi professionnellement. Sur un terrain de plus de 3 100 mètres carrés, la demeure occupe 485 m2. Elle se dresse sur deux étages, elle abrite 4 chambres et 5 salles de bain ou d’eau, dispose d’un grand salon et de larges baies vitrées, pour ouvrir sur l’extérieur.

Une maison d’architecte dans laquelle vit la star NBA depuis 2020

Construite en 1984, elle est à l’intérieur tout ce qu’il y a plus de moderne, en matière d’isolation de chaleur ou de froid, elle a une piscine extérieur et des jardins emménagées (voir les images dans le diaporama ci-dessus). Cette maison est singulière dans le sens où elle a été construite par l’architecte Hardy McCullah, pour lui même. Peut-on alors supposé qu’elle a été bien pensée. Luka Doncic l’a acheté en 2020.