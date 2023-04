NBA 2023: Les 10 coaches de la NBA les mieux payés en 2023

Gregg Popovich, coach le mieux payé de la NBA en 2023.

Autant les salaires des joueurs de la NBA sont tous connus et publics, autant ceux des stratèges à la tête des collectifs de la ligue sont plus secrets. Le média économique Sportico a classifié les coaches les mieux payés des franchises du sport US, parmi lesquels certains venaient du monde du basket. Plus récemment, Sport Brief a dressé le top 10 de la saison 2023 de NBA, peu après notamment, l’éviction de Steve Nash des Nets de Brooklyn, qui campait sinon le palmarès.

La prime à la longévité pour Gregg Popovich avec les Spurs

Entre entraîneurs et joueurs, le différentiel sur la fiche de salaire peut être proche de 4, pour les deux premiers : Stephen Curry à 43,7 millions d’euros cette saison avec les Warriors de Golden State et Gregg Popovich payé 10,5 millions pour diriger les Spurs de San Antonio. Prime est donnée à la longévité de Pop, à la tête de la franchise texane depuis le siècle dernier. A 74 ans, il vit peut-être la dernière saison d’une longue série, marquée par cinq victoires en championnat.

6 coaches de la conférence est de la NBA 2023, contre 4 à l’ouest

Question géographique, la réparation du top 10 des entraîneurs de la NBA les mieux payés en 2023 est au presque équilibre, entre les franchises de la conférence est au nombre de 6 (Bucks, 76ers, Pacers, Raptors, Heat et Nets), et le reste à l’ouest (Clippers, Warriors, Spurs et Mavericks). Il faut gagner l’équivalent des 6,5 M$ (presque 6 M€) de Tyronn Lue, pour entrer dans ce palmarès ci-dessous.

Les 10 coaches de la NBA les mieux payés en 2023

10. Tyronn Lue (Clippers de Los Angeles) = 5,9 M€

9. Rick Carlisle (Pacers de l’Indiana) = 6,6 M€

8. Jason Kidd (Mavericks de Dallas) = 7,3 M€

7. Steve Nash (Nets de Brooklyn) = 7,3 M€ *

6. Nick Nurse (Raptors de Toronto) = 7,3 M€

5. Mike Budenholzer (Bucks de Milwaukee) = 7,3 M€

4. Erik Spoelstra (Heat de Miami) = 7,7 M€

3. Doc Rivers (76ers de Philadelphie) = 7,7 M€

2. Steve Kerr (Warriors de Golden State) = 8,6 M€

1. Gregg Popovich (Spurs de San Antonio) = 10,5 M€

* Licencié en cours de saison