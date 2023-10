Les budgets et masses salariales de la Betclic Elite 2022-24

Budgets et masses salariales de la Betclic Elite augmentent de 16% cette saison 2023-2024.

En augmentation moyenne de 16%, tant pour les budgets que les masses salariales : voilà dans les largeurs les chiffres de la Betclic Elite saison 2023-2024 communiqués ce jeudi matin par la Ligue nationale de basket (LNB). C’est, en gros l’évolution de la JL Bourg d’un exercice à l’autre qui voit son budget progresser de 6 375 000 euros à 7 351 000 euros et la masse des salaires de 1 865 000 euros, à 2 180 000 euros.

L’AS Monaco et l’ASVEL dominants, JL Bourg et Paris Basketball dans la moyenne

Les 18 clubs de l’élite du basket national cumulent 142,202 millions d’euros de budgets cette saison 2023-2024, pour une moyenne de 7,9 millions d’euros pour équivalence là encore de la JL Bourg, et 48 781 500 euros de salaires, soit 2,7 millions à la moyenne ; en l’espèce proche des salaires cumulés au Paris Basketball. Du côté des extrêmes, l’ASVEL et plus encore l’AS Monaco sont ultra dominants financièrement, tandis que le promu Saint-Quentin Basketball a les moyens les plus modestes.

Paris se bonifie le plus sur un an à l’inverse des Metropolitans 92

Le Paris Basketball est celui qui se bonifie le plus, son budget augmente de 46% et la masse salariale de 36%, alors qu’inversement, budgets et salaires des Metropolitans 92, désormais privé de la pépite Victor Webanyama, accusent une baise de respectivement de 23% et 30%. Les détails pour chaque club sont à lire en page suivante du sujet.

Club Budget Masse salariale AS Monaco Basket 27 511 000 € 13 099 500 € LDLC ASVEL 21 011 000 € 7 218 500 € Paris Basketball 9 250 000 € 2 850 000 € JL Bourg Basket 7 351 000 € 2 180 000 €