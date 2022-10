Budgets et masses salariales de la Betclic Elite saison 2022-2023

A 122 724 000 euros cumulés, les budgets de la Betclic Elite basket n’ont jamais été aussi élevés.

Jamais, dans l’histoire du basket français, une équipe nationale n’avait eu un budget aussi fourni que ce lui de l’AS Monaco Basket, cette saison 2022-2023, à plus de 20 millions d’euros. Il est plus de six fois supérieur au plus modeste du championnat Betclic élite, et même 5 millions plus élevé que le champion de France en titre, l’ASVEL.

Un budget record pour l’AS Monaco en Betclic Elite 2022-2023

Pour autant, ce budget s’il autorise le club princier à envisager de gagner en championnat, demeure quand même étriqué en comparaison des plus grosses cylindrées européennes, puisque c’est avec elles que veut se mesurer principalement Monaco. Souvenez-vous la saison dernière, nous les avions observés sur Sportune, huit équipes avaient plus de 20 millions, en prévisionnel.

La SIG Strasbourg dans la moyenne du budget les Metropolitans 92, celle de la masse salariale

En moyenne, le budget de la Betclic Elite est de 6,82 millions d’euros, proche de la SIG Strasbourg, et la moyenne des masses salariales est de 2,33 M€, non loin des Metropolitans 92. L’AS Monaco toujours, est en variation, le club qui voit son budget le plus progresser d’une saison à l’autre (+ 47%), devant Cholet (+ 29%) et le Paris Basket (+ 28%). Quatre clubs, à l’inverse, ont réduit la voilure : l’Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez principalement (- 32%), mais aussi la SIG Strasbourg (- 2%), les Metropolitans 92 (- 2%) et JL Bourg Basket (- 1%).

Club Budget Masse salariale AS Monaco Basket 20 724 000 € 10 809 000 € LDLC ASVEL 15 762 000 € 4 245 000 € Metropolitans 92 7 304 000 € 2 455 000 €