Les 20 basketteurs NBA les plus riches de l’histoire

LeBron James serait le basketteur le plus riche de l’histoire. Sans Michael Jordan…

Auteur de 38 points face à Oklahoma City, LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Avec 38 390 unités, il détrône le désormais l’ancien record de 38 887 points, détenu par Kareem-Abdul Jabbar depuis 1984. Si le “Chosen One” est le nouveau roi des paniers, il ne l’est pas forcément en dehors des parquets, puisque Michael Jordan, d’après les estimations de Sports Brief, est le basketteur le plus riche de l’histoire.

Michael Jordan est le basketteur le plus riche de l’histoire

Considéré comme étant le plus grand joueur de basketball de l’histoire, Michael Jordan est un sportif intergénérationnel. Au cours de sa carrière et même après, il a su utiliser son propre nom afin d’en faire un véritable business et établir un empire. Ses chaussures qui portent son patronyme, associée à la marque Nike, se vendent comme des petits pains chaque année, et ce, même si le célèbre numéro 23 des Chicago Bulls n’est plus sur les parquets depuis 2003. Avec une fortune estimée à 1,7 milliard de dollars (soit 1,585 milliard d’euros), Jordan est le basketteur le plus riche de l’histoire.

LeBron James et Michael Jordan sont milliardaires

Michael Jordan n’est pas le seul basketteur à faire partie du cercle des milliardaires. Un autre l’accompagne dans cette catégorie : LeBron James. Le nouveau meilleur marqueur de la NBA, qui a d’ailleurs revendiqué le titre honorifique de meilleur basketteur de tous les temps, suit les pas de l’ancien numéro 23 des Bulls. Comme lui, il possède aussi un contrat à vie avec Nike. Sa fortune est estimée à 1,2 milliard de dollars, soit 1,119 milliard d’euros. Celle-ci devrait encore s’agrandir, puisque le Chosen One a signé en août dernier une prolongation de contrat mirifique avec les Lakers, où il pourrait percevoir jusqu’à 103 millions d’euros lors des deux prochaines années.

Les 20 joueurs NBA les plus riches de l’histoire

Michael Jordan = 1,7 milliard de dollars LeBron James =1,2 milliard de dollars* Magic Johnson = 620 millions de dollars Junior Bridgeman = 600 millions de dollars Shaquille O’Neal = 400 millions de dollars James Harden = 400 millions de dollars* Vinnie Johnson = 400 millions de dollars Hakeem Olajuwon = 300 millions de dollars Grant Hill = 250 millions de dollars David Robinson = 200 millions de dollars Kevin Durant = 200 millions de dollars* Luol Deng = 200 millions de dollars Russell Westbrook = 200 millions de dollars* Yao Ming = 175 millions de dollars Stephen Curry = 160 millions de dollars* Chris Paul = 160 millions de dollars* Dwight Howard = 140 millions de dollars Dirk Nowitzki = 140 millions de dollars Gary Payton = 130 millions de dollars Tim Duncan = 130 millions de dollars

*Joueur encore en activité