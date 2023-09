Comment le basket français veut devenir « une référence » en Europe

La LNB a fait sa grande rentrée en affichant de hautes ambitions pour la discipline.

C’était hier mercredi, la première rentrée de Philippe Ausseur en tant que président de la Ligue nationale et le nouveau patron du basket professionnel français n’a pas caché ses ambitions. Dans la continuité d’une saison dernière particulièrement exposée à la faveur du phénomène international Victor Wembenyama, la LNB vise rien de mois que de « devenir une référence continentale ».

« trouver de nouvelles idées pour de nouveaux revenus »

En commençant par « renforcer les partenariats existants. On veut s’inscrire dans une démarche qui n’est pas que du sponsoring », détaille Philippe Ausser qui ajoute devoir « chercher de nouvelles idées », pour générer « de nouveaux revenus ». « Qu’à la fin l’on se dise que cela vient de la LNB ». L’exprimer est une chose, y parvenir une autre. Mais l’objectif est ici clairement revendiqué sur la mandature 2023-2027 qu’il débute.

Pour soutenir la Ligue dans sa mission, il y a d’abord l’exposition médiatique. Car le basket, à la faveur du contrat signé avec les diffuseurs, devient l’un des très rares sports nationaux à pouvoir s’exprimer en clair à la TV. La LNB s’est en effet associée, et pour longtemps, jusqu’en 2030, à la plateforme digitale Skweek titulaire de tous les droits qu’elle partagera pour partie avec la chaîne du groupe L’Equipe.

Un match de Betclic élite en clair le dimanche soir

A compter de ce week-end, avec la 1re journée et le match l’ASVEL et Le Mans, tout le monde pourra suivre le dimanche soir à partir de 19h, une rencontre de la Betclic Elite. La case horaire n’a pas été choisie au hasard, elle n’entrera à cet instant en concurrence avec aucun des sports majeurs en France ; la Ligue 1 ou Ligue 2, le Top 14…

Forte de sa première saison de diffusion de l’Euroleague, la plateforme Skweek ambitionnera elle d’accélérer sa progression en augmentant ses abonnées. Elle entend pour cela aller plus loin que le jeu de la balle orange, avec du contenu plus « lifestyle », autour de la culture, la musique ou la mode du basket. Et un rendez-vous hebdomadaire avec Tony Parker qui mènera sa propre émission, en direct depuis chez lui.