Basket: Quand les Bleu(e)s marquent pour aider les clubs nationaux

La MAIF déploie un programme visant à équiper les clubs de France de fontaines à eau. Avec la complicité des équipes nationales.

« Chaque panier compte », pour la MAIF, en tant que partenaire de la Fédération française de basketball (FFBB). L’assureur, impliqué dans plusieurs programmes de sport santé et environnement, soutient ici les Bleus garçons et filles, du basket tricolore et les pousse à marquer le plus possible, lors des matchs officiels qu’ils vont disputer, à partir du prochain à Pau, qualificatif pour le Mondial 2023.

Des paniers que la MAIF transforme en fontaines pour les clubs

Objectif de l’opération : transformer les paniers inscrits en fontaines à eau. Lesquelles seront ensuite offertes à des clubs affiliés à la FFBB. Un barème décide du nombre à distribuer : à moins de 75 points, 8 fontaines sont offertes, 10 pour un total compris entre 75 et 100 points et douze, au-delà. Les clubs qui souhaiteront en bénéficier devront candidater et montrer leur engagement écoresponsable, en plus de démontrer naturellement sa capacité à pouvoir installer et entretenir la fontaine reçue.

L’objectif d’installer une centaine de fontaines à eau

« L’eau étant une composante fondamentale de l’activité sportive et souvent source d’empreinte carbone, il nous a semblé extrêmement pertinent de pouvoir proposer aux clubs une solution qui permette de réduire l’utilisation du plastique à usage unique, malheureusement encore trop présent dans l’écosystème du sport. La force d’engagement de notre partenaire MAIF nous encourage dans cette démarche où chacun doit prendre sa part et agir à son niveau, quel qu’il soit », se félicite Jean-Pierre Siutat, le président de la FFBB. La MAIF vise l’installation d’une centaine de fontaines au total.