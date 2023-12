Qui va désormais gagner la Ligue Europa selon les bookmakers ?

Place aux éliminatoires en Ligue Europa 2023-2024

La phase de groupes désormais achevée, les clubs français se sont plutôt montré à leur avantage en Ligue Europa saison 2023-2024, l’OM, le Stade Rennais et le Toulouse FC qui verront l’hiver européen ont même été rejoints par le RC Lens, en sa qualité de troisième de la grande soeur, la Ligue des champions. En dépit de cette sur-représentation hexagonale aucune de ces équipes n’a la grâce des bookmakers pour la victoire finale. Il faut dire qu’elles joueront toutes les barrages.

L’OM, le RC Lens ou le Stade Rennais en lointains outsiders

L’Olympique de Marseille et le RC Lens jouent au coude à coude sur les cotes, à plus ou moins 25 contre un leur victoire finale, le le 22 mai 2024 sur la pelouse de la Dublin Arena, en Irlande. Mais c’est à peine s’ils sont placés en outsiders solides du tournoi. Le Stade Rennais est un peu retrait non loin, à la cote moyenne de 33. Il y a pas mal de clubs mieux placés dans la hiérarchie, à commencer par les Anglais de Brighton, présents dans le même groupe que celui de l’OM. Quant à Toulouse, la victoire paie 65 et plus la mise.

Liverpool 1er favori à la victoire en Ligue Europa devant Leverkusen

Mais les candidats les plus sérieux du moment pour les opérateurs sont dans l’ordre croissant, l’AS Rome à 15, l’AC Milan (reversé de la Ligue des champions), à 12, l’irrésistible et surprenant leader de la Bundesliga, le Bayer Leverkusen, à 7,5 et le champion du moment, le Liverpool de JPurgen Klopp, à 2,5 contre un. Ce lundi 18 décembre, à 13h au siège de l’UEFA, à Nyon, se déroulera le tirage au sort de la phase barrages qualificatives aux huitièmes de finale de cette Ligue Europa.