LOSC: Les supporters réclament et obtiennent le maillot de Chevalier

Conséquence plus insolite des performances de Lucas Chevalier au poste, son maillot va être commercialisé.

L’on vous parle souvent des plus insolites, qui n’ont relativement pas de chances d’aboutir, en voilà une menée à son terme. Et la fin est belle pour tout le monde. C’est donc l’histoire d’une pétition lancée par des suiveurs du LOSC, pour réclamer le maillot du gardien Lucas Chevalier, absent des rayons du store officiel.

Lucas Chevalier fait briller le poste de gardien au LOSC

Enfin, le sien. La requête est plus large, elle demande à ce que soit à nouveau commercialisées, les tuniques que portent les gardiens de but lillois, rappelant les bons portiers passés au club ; Ènyama ou Maignan pour récents. Mais elle est aussi conditionnée par les très bonnes performances de Lucas Chevalier, qui a de plus l’avantage indéniable d’avoir été formé entre les murs du club lillois.

1 600 signataires qui ont obtenu gain de cause

La pétition a recueilli plus de 1 600 signataires, qui ont eu raison de s’engager, puisque l’auteur annonce que la direction lilloise a bien reçu le message. Et qu’elle donnera suite à ceux qui le souhaitent, en les invitant à pré-commander leur modèle. Affaire conclue…