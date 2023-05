Zidane, bienvenue dans sa maison à 5M€. Avec terrain de foot et piscine

Zinedine Zidane vit dans une grande maison, à Madrid.

Discret au naturel, Zinedine Zidane l’est forcément quand il s’agit de sa retraite personnelle et familiale, où il réside la plupart du temps. Car ZZ a plusieurs biens immobiliers, mais c’est à Madrid qu’il a pris ses quartiers depuis plusieurs années, à l’est de la capitale d’Espagne. Dans un faubourg cossu de la ville, sa maison s’étend sur un peu plus de 1 000 mètres carrés, selon les informations de la Sexta en Espagne, qui s’y intéressé, il y a quelques années.

Elle est facilement identifiable, moins par sa piscine puisque tout son proche voisinage en la sienne, que le terrain de football privé, dans le jardin. Quoi de plus logique pour l’un des meilleurs de sa génération et de toute l’histoire de la discipline ? La demeure a été construite en 2003, l’architecte que les stars s’arrachent en Espagne. L’extérieur est ce qu’il y a de plus profitable sous la douceur du climat espagnol, de la piscine au terrain de football, en passant par le carré de pelouse et le coin du potager. L’endroit est bien pensé, puisque le paysagiste serait le même que celui du parc d’attraction, Port Aventura.

A l’intérieur, le style puise son inspiration, selon la Sexta, dans celle des couloirs et chambres du prestigieux hôtel George V, à Paris, ou Zizou aurait ses habitudes. La maison du champion du monde 1998 est estimée à 5 millions d’euros. Découvrez-là en quelques images, via le diaporama ci-dessus.