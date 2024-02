Vinicius Jr devient ambassadeur de l’UNESCO, le 2e Brésilien ainsi nommé dans l’histoire

Footballeur engagé, Vinicius Jr rejoint l’UNESCO en tant qu’ambassadeur.

Vinicius Jr a été élevé au rang d’Ambassadeur de bonne volonté pour l’éducation pour tous par l’UNESCO. Une nomination symbolique et significative, reconnaissant l’impact positif que le joueur a eu dans la promotion de l’éducation au Brésil.

Vinicius Jr élevé au rang d’ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO

L’attaquant du Real Madrid, 23 ans, s’est engagé de longue date pour l’éducation des enfants et des adolescents défavorisés. En 2021, il a créé l’Instituto Viní.Jr. qui aide les jeunes Brésiliens de quartiers défavorisés à renouer avec l’école. Le joueur a également été confronté à de nombreuses reprises aux préjugés et actes racistes. Il s’est engagé auprès de la FIFA et du Brésil pour briser le silence et promouvoir les valeurs de respect et de dialogue.

Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, a remis officiellement au joueur sa lettre de nomination, soulignant son engagement précoce en faveur de l’égalité des chances par l’éducation. « Vinicius Junior n’est pas seulement un footballeur exceptionnel, il incarne un modèle qui va au-delà du terrain de jeu. L’UNESCO est fière d’accueillir un défenseur aussi passionné de l’éducation parmi ses ambassadeurs de bonne volonté », a-t-elle déclaré.

Le 2e Brésilien ainsi nommé dans l’histoire après Pelé

Cette nomination fait de Vinícius Junior le deuxième joueur de football brésilien à recevoir cet honneur, succédant ainsi à la légende Pelé. À l’âge de 23 ans, il porte désormais la responsabilité de représenter les valeurs éducatives à l’échelle mondiale.