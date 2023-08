Une paire de Air Max Plus aux couleurs blaugrana du Barça

Une sneaker signature pour les supporters du FC Barcelone.

Nike et Patta se sont de nouveau réunis, cette fois pour rendre hommage au FC Barcelone avec la dernière colorway de la célèbre Nike Air Max Plus. Cette nouvelle chaussure fait suite aux dernières collaborations entre les deux marques sur l’Air Max 1.

Affichant une palette de couleurs inspirée du FC Barcelone, la chaussure présente des tons fuchsia intense, bleu royal profond, noir et blanc tout au long de sa construction. La tige en maille typique de la chaussure voit le violet et le bleu, inspirés des couleurs du club de football, se mêler et se fondre l’un dans l’autre.

L’écusson du Barça se trouve sur la serrure des lacets à l’avant-pied, tandis que l’emblème de Patta est visible sur la languette et le garde-boue du bout caché. Deux mini-Swoosh en bleu et en violet apparaissent sur le côté extérieur de la partie médiane de la chaussure. Les semelles intérieures portent les marques des deux partenaires, tout comme les embouts spéciaux des lacets et l’emballage unique qui accompagne la chaussure.

La sneaker repose sur une semelle intermédiaire blanche et une semelle extérieure en caoutchouc noir. Elle sera commercialisée prochainement au prix indicatif de 190 euros.