Une ancienne voiture de Michael Jordan est à vendre pour… 23 $ !

Seulement 23 dollars pour rouler comme la plus grande légende du basket et l’une du sport, tout court.

Vous ne pourrez peut-être jamais dunker comme Michael Jordan, mais vous pourriez bientôt rouler comme il le faisait pendant ses années de joueur. Une Mercedes-Benz S600 Lorinser de 1996 que His Airness conduisait durant le pic de sa carrière NBA est mise en vente jusqu’à demain dimanche. L’ancien propriétaire du coupé n’est pas le seul aspect qui rend cette vente si remarquable : le prix demandé est tout simplement de 23$.

Une ancienne Mercedes des meilleures années NBA de Jordan est à vendre

La voiture est vendue par la plateforme de shopping en direct Whatnot lors de la National Sports Collectors Convention de cette année, qui se déroule depuis le mercredi 26 juillet jusqu’à ce dimanche 30 juillet. Toute personne intéressée par l’achat de la voiture pourra participer à la Whatnot Drop de l’entreprise via son application smartphone le premier jour de l’événement. Un gagnant sera choisi et pourra ensuite finaliser la transaction pour 23$, selon le communiqué de presse. Les fans pourront participer à la drop depuis n’importe quel endroit, mais ceux présents auront également la possibilité de voir la voiture en personne.

Personnalisée à l’image de la légende du basket NBA

Quiconque aura été choisi en profitera largement pour ses 23$. La Mercedes de Jordan est un coupé W140 S-Klasse qu’il a acheté avec son ex-femme Juanita à la fin de l’année 1995 et qu’il a gardé jusqu’en 2003. La voiture, qui est apparue dans l’épisode sept de la série documentaire « The Last Dance », est de la couleur bleu foncé métallique et dispose de modifications extérieures personnalisées, dont un kit de carrosserie élargi et des roues monobloc chromées. À l’intérieur du véhicule, on trouve un téléphone qui affiche le nom de Jordan sur le tableau de bord chaque fois qu’il est allumé. La voiture a aussi une certaine puissance grâce au V12 de 6.0 litres qui se cache sous son capot.

23 dollars, un prix dérisoire et une vente accessible à tous

Vous vous demandez probablement pourquoi WhatNot vend la Mercedes de Jordan pour si peu d’argent (alors que selon la plateforme elle est estimée à 120 000 $) ? La voiture est l’un des nombreux objets de collection convoités que le service vend à 23$ lors de la convention de cette année (et le fait que le numéro de maillot le plus célèbre du Hall of Famer de la NBA soit le 23 n’y est probablement pas étranger non plus). Les propriétaires précédents ont également eu du mal à se séparer du coupé. Au printemps dernier, Autoevolution a rapporté que le Beverly Hill Car Club avait passé une grande partie des trois dernières années à essayer de vendre le véhicule. WhatNot ne devrait pas rencontrer le même problème.