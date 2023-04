Un joueur d’Arsenal s’offre une incroyable et rare Mercedes AMG GT Black Series

Exceptionnelle, la nouvelle Mercedes AMG GT Black Series d’un joueur d’Arsenal.

Une rareté. Pour nous qui nous nous intéressons de près, aux plus belles voitures des joueurs de football, celle reçue dernièrement par un Gunners d’Arsenal sort quelque peu de l’ordinaire des Ferrari ou autres Lamborghini ; Urus pour le modèle le plus réclamé. Et même des Mercedes, s’il s’en trouve régulièrement sur les parkings des clubs, ne se comparent pas à cette version : Mercedes AMG GT Black Series.

La voiture la plus sauvage » pour un joueur d’Arsenal ?

Serait-ce « la voiture la plus sauvage que nous ayons jamais vendue ? », s’interrogent-on, sur les réseaux sociaux, du côté de Premier Sports Solutions, l’un des concessionnaires prisés des footballeurs du Royaume-Uni, pour l’achat de leurs automobiles personnelles. Le nom de l’heureux propriétaire de ce modèle singulier n’est pas connu. Simplement est-il précisé qu’il défend les couleurs d’Arsenal.

Une bombe à quatre roues produite en série limité

L’on sait en revanche, toutes les caractéristiques de la Mercedes AMG GT Black Series. Laquelle, sortie en 2021, déploie le moteur V8 AMG le plus puissant jamais développé par le constructeur à l’étoile. Ses 720 chevaux lui permette un 0 à 100 km/h soldé en 3,2 secondes et 9 secondes pour atteindre les 200 km/h. A fond, elle peut flirter avec les 325 km/h. Produite en 1 700 exemplaires, cette version ne se vend pas à moins de 300 000 euros, mais elle peut compter jusqu’au double, selon les options.