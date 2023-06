Un homme de 30 ans, souffrant, fait un testament au bénéfice de Neymar !

Une étonnante offrande promise à Neymar par un fan anonyme.

Un homme âgé de 30 ans a révélé à Metrópoles, qu’il a établi un testament dans lequel il lègue tous ses biens à Neymar Jr. Il a expliqué sa décision en mentionnant son état de santé précaire et son identification avec le joueur, notamment en ce qui concerne sa relation avec son père. Le testament a été enregistré auprès d’un notaire et partagé en ligne par le média brésilien.

Jeune mais souffrant, il lègue tous ses biens à Neymar

L’homme, qui a préféré rester anonyme, a expliqué la raison de ce « don » : « Même si j’ai presque 31 ans, ma santé n’est pas très bonne et j’ai réalisé que je n’ai personne à qui léguer mes biens en cas de décès ». Mais pourquoi choisir de tout laisser au joueur, qui possède déjà une fortune ? Il a répondu : « J’aime Neymar, je m’identifie beaucoup à lui. Je subis également des diffamations, ma famille compte énormément pour moi et sa relation avec son père me rappelle beaucoup la mienne avec le mien, qui est décédé. Mais surtout, je sais qu’il n’est pas intéressé, ce qui est rare de nos jours ».

Ne pas laisser ses biens à ses proches ou au gouvernement

Il a également expliqué qu’il ne souhaitait pas laisser ses biens à des personnes avec lesquelles il ne s’entend pas bien, ou au gouvernement. « Je détesterai les laisser au gouvernement ou à des proches avec lesquels je n’ai pas de bonnes relations. J’ai essayé de contacter Neymar, mais sans succès. J’ai aussi quelques objets et des choses de famille », a-t-il déclaré. Le testament a été enregistré auprès d’un notaire à Porto Alegre et a une validité légale.