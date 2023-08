Un ex du Real Madrid pour prochain James Bond 007 ?

Du club le plus titré du football international, à l’un des plus gros cartons de l’histoire du cinéma, il y a un pas de géant que l’ancien milieu de terrain du Real Madrid, Royston Drenthe pourrait peut-être franchir, à en juger par son nom qui circule chez les bookmakers anglais. Il est en effet associé à la liste des acteurs susceptibles de reprendre le rôle du plus connu des espions anglais, James Bond 007.

L’ex-madrilène, qui a toujours eu l’ambition de devenir acteur, a déjà connu du succès dans le monde de la comédie en participant à un casting pour la série « Mocro Maffia ». Son talent et ses compétences d’acteur ont surpris l’équipe de casting, qui a été impressionnée par sa performance lors de sa première incursion dans l’art de la comédie.

Sur le ton de la plaisanterie, Drenthe a aussi évoqué la possibilité d’interpréter James Bond après l’annonce du départ de Daniel Craig du rôle de l’agent secret. Ce commentaire a conduit plusieurs maisons de paris à considérer sérieusement son nom comme une option réelle pour incarner le personnage emblématique. Même si sa cote est à ce stade très lointaine, car elle paye cinq cents fois la mise initiale.

Why is Royston Drenthe even on the list to be the next James Bond 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/gwjAEecsec

— o (@Olyno99) July 28, 2023