Stade Rennais: Toutes les fins de contrats des joueurs de Bruno Génésio

Florian Maurice accompagne Lovor Majer dans sa prolongation de contrat, avec le Stade Rennais.

Un an de plus qui mène jusqu’en 2027. C’est qu’a signé Lovro Majer avec le Stade Rennais, ainsi que l’a annoncé le club, ce samedi. Le milieu de terrain croate est passé en quatorze mois d’une curiosité de la Ligue 1, au statut de cadre de son équipe. Avec ce nouveau bail, il rejoint les recrues offensives de l’été, Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri, pour les trois qui ont les échéances contractuelles les plus lointaines.

Lovro Majer ajoute deux ans de plus avec le Stade Rennais

Avec eux, le Stade Rennais est tranquille pour quelques années et si un club veut les débaucher, il devra en payer le plus fort. Inversement, le futur est plus incertain pour l’actuel capitaine, Hamari Traoré, qui a le 30 juin 2023 prochain, pour date de fin au sein du collectif breton. Il ne reste que lui, avec la prolongation le mois dernier, de Benjamin Bourigeaud qui était lui aussi, dans sa dernière saison.

Une majorité est sous contrat jusqu’en juin 2026

La situation est moins urgente pour les plus jeunes, Elias Damergy et Guéla Doué. Quant à Joe Rodon, il est prêté un an par Tottenham, mais avec une option d’achat, dans l’opération. Entre l’échéance à court terme des uns et les plus longues des autres, il y a toute le reste de l’effectif de Bruno Génésio. Pour une majorité, ils sont associés au Stade Rennais, jusqu’en 2026.

Les échéances des contrats des joueurs du Stade Rennais

Ils sont sous contrat jusqu’à la fin de la saison :

Hamari Traoré, Joen Rodon (prêt), Elias Damergy, Guéla Doué.

Ils sont sous contrat jusqu’en 2024 :

Steve Mandanda, Romain Salin, Flavien Tait, Xeka, Noah Françoise, Désiré Doué, Jeanuël Belocian.

Ils sont sous contrat jusqu’en 2025 :

Alfred Gomis, Baptiste Santamaria, Jérémy Doku, Adrien Truffert, Matthis Abline, Lorenz Assignon, Lesley Ugochukwu.

Ils sont sous contrat jusqu’en 2026 :

Benjamin Bourigeaud, Birger Meling, Arthur Theate, Martin Terrier, Christopher Wooh, Dogan Alemda, Warmed Omari, Kamaldeen Sulemana.

Ils sont sous contrat jusqu’en 2027 :

Arnaud Kalimuendo, Amine Gouiri, Lovro Majer.